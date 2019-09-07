Путин предложил назвать строящийся на «Байконуре» космический комплекс в честь Назарбаева

Москва, 7 сентября. Президент России Владимир Путин предложил назвать строящийся на «Байконуре» ракетный комплекс «Байтерек» в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Предложение от российского лидера поступило во время осмотра реконструированного павильона «Казахстан» на ВДНХ в Москве, где руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскар Жумагалиев рассказывали Путину и Назарбаеву о процессе создания комплекса.

Путин поинтересовался, почему комплекс носит название «Байтерек». Назарбаев пояснил, что «Байтерек» означает «древо жизни».

«Давайте «Нурсултан» назовем. Вы же делали этот проект», — предложил глава России.

Бывший президент Казахстана отметил, что комплекс строится благодаря партнерству России и Казахстана. Он предложил свой вариант названия.

«Нурсултан» — нет. Как-то по-другому назовите. «Назарбаев» назовите», — сказал экс-президент Казахстана. «Хорошо, договорились», — ответил Путин с улыбкой.

Напомним, президент РФ Владимир Путин и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в субботу посетили реконструированный павильон «Казахстан» на ВДНХ. После осмотра они оставили запись в книге почетных гостей.