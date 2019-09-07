Путин и Назарбаев посетили реконструированный павильон «Казахстан» на ВДНХ

Москва, 7 сентября. Президент РФ Владимир Путин и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетили реконструированный павильон «Казахстан» на ВДНХ в Москве.

Путина и Назарбаева сопровождали глава российского правительства Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин. Гостей павильона встретили девушки в национальных казахских костюмах. Затем Путин и Назарбаев посмотрели театральное представление и прошли в юрту, где развернута выставка ремесел и сельскохозяйственная ярмарка. Организаторы выставки угостили посетителей яблоками популярного в Казахстане сорта «Апорт».

Также на выставке в павильоне Путина и Назарбаева встретили глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскар Жумагалиев. Рогозин и Жумагалиев рассказали о создании на космодроме «Байконур» российско-казахстанского космического ракетного комплекса «Байтерек».

Основная экспозиция павильона представлена экспонатами из фондов Национального музея Казахстана. Комплекс оснащен мультимедийным оборудованием, что позволяет быстро менять экспозицию под актуальные выставки.

После осмотра Путин и Назарбаев оставили запись в книге почетных гостей. Кроме того, гостям подарили тарелки, посвященные реконструкции павильона «Казахстан». По завершении осмотра выставки Путин проводил Назарбаева, а затем покинул ВДНХ. Последним уехал Медведев, ему организаторы подарили целую корзину яблок.