Вышинский готов вернуться в Киев для участия в заседании суда

Москва, 7 сентября. Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский заявил о готовности вернуться в Киев для участия в судебном заседании по его делу.

В эфире телеканала «Россия-24» он заявил, что как только будет понятна дата, то он сразу же отправится в столицу Украины.

«Я должен уточнить у адвоката, поскольку это было ранее назначенное заседание, на 16 сентября [было] назначено два месяца назад. Адвокат уточнит, потому что там возможны изменения, потому что там идет отпускная пора. Он у секретариата уточнит, и тогда я приму решение, когда возвращаться», — подчеркнул Вышинский.

Он заявил, что «журналист не должен сидеть в тюрьме».

Вышинского освободили из-под стражи под личное обязательство в конце августа. Главного редактора РИА Новости задержали в мае 2018 года в Киеве. Ранее он заявил, что хочет законного завершения возбужденного против него уголовного дела. Он заметил, что «если все будет по закону, то ложь сразу станет видна».

Ранее сообщалось, самолет с освобожденными в России украинцами приземлился в аэропорту Киева «Борисполь». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле приветствуют прошедший обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.