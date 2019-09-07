Киселев анонсировал пресс-конференцию с участием Вышинского

Москва, 7 сентября. Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что 9 сентября в Москве состоится пресс-конференция с участием главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный украинским судом, прибыл в Москву 7 сентября. После прибытия Вышинский заявил, что чувствует себя хорошо и переполнен эмоциями.

«Сейчас я наполнен адреналином, во мне все бурлит», — сказал Вышинский журналистам.

Вышинский выразил благодарность коллегам, которые направили письмо в его защиту президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Я знаю, как вы за меня переживали, за это огромное спасибо», — добавил Вышинский.

В свою очередь Дмитрий Киселев сообщил журналистам, что 9 сентября в Москве состоится пресс-конференция с участием Кирилла Вышинского.

«Добро пожаловать на пресс-конференцию в 10 утра в агентстве «Россия сегодня» в понедельник», — сказал Киселев.

Напомним, в мае 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Генпрокуратура Украины обвинила Вышинского в государственной измене. Позднее украинский суд арестовал Вышинского на два месяца, после чего данная мера пресечения продлевалась несколько раз. Вышинскому грозило до 15 лет лишения свободы.

27 августа 2019 года Киевский апелляционный суд принял решение освободить из-под стражи Кирилла Вышинского. Главный редактор портала РИА Новости Украина провел в СИЗО более 400 дней.