Репортаж ФАН из свободной экономической зоны Мисурата в Ливии

Работающий в Ливии специальный корреспондент Федерального агентства новостей Альгис Микульскис отправился в свободную экономическую зону Мисурата, где российских журналистов не было с 2011 года — с начала гражданской войны и агрессии НАТО.

Мисурата — это свободная экономическая зона в Ливии с собственным портом. Руководство зоны заинтересовано во взаимовыгодных отношениях с Россией. В программе спецкора ФАН встречи с директором Мисураты, а также с другими официальными лицами, чтобы обсудить возможности для российского бизнеса быть представленным в этой экономической зоне.

Рядом с войной

Дорога на Мисурату заняла чуть больше двух часов. Трасса с отличным покрытием почти все время тянулась вдоль морского берега, где местные жители мыли свои автомобили. Удивило, что в некоторых местах до линии соприкосновения воюющих сторон менее четырех километров. Так что, если бы не пятница, тотальный выходной, который мусульмане почитают как Мать всех дней, мы наверняка услышали бы доносящиеся с передовой звуки стрельбы. Но нам повезло: пока мы ехали, люди отдыхали от войны и мирно мыли машины в Средиземном море.

В Мисурату въехали уже на закате, и мой сопровождающий по имени Юсеф поселил меня в соседнюю с его собственной квартиру.

Поговорить «о судьбах Ливии»

Поужинав, мы отправились знакомиться с мисуратской «светской жизнью» и попали в небольшое заведение — что-то вроде мужского клуба по интересам. Чуть позже выяснилось: мужских интересов там было ровно три — бесплатный Wi-Fi, футбол на нескольких больших экранах и разговоры о «судьбах Ливии». Последнее — потому, что собираются в этом заведении исключительно ветераны революции 2011 года. Честно говоря, узнав об этом, я почувствовал себя немного неуютно. Однако собравшимся в заведении суровым бородатым мужикам не было до меня решительно никакого дела: Интернет, футбол и место их родины в мировой политической повестке оказались для них важнее журналиста из России.

Программа посещения Мисураты спецкором ФАН

Светской жизнью Мисураты я наслаждался недолго. Нужно было отправляться на ночлег. Суббота обещает быть трудной, но наполненной интереснейшими встречами.

Россию здесь ждут, именно этим определяется моя повестка. На девять утра у меня запланирована беседа с главой военного комитета Мисураты, после обеда — интервью с генеральным прокурором, уже подтвердившим свое участие во встрече. Также в программе моего визита съемки сюжета о местном аэропорте, который принял на себя весь пассажиропоток закрытого из-за постоянных обстрелов аэропорта «Митига» в Триполи.

За информацией о первом за восемь лет визите российского журналиста в Мисурату следите по репортажам спецкора ФАН.

Напомним, специальные корреспонденты Федерального агентства новостей Альгис Микульскис и Владимир Малянов работают в Ливии на территории, контролируемой законным правительством этой страны, находящимся в столице Триполи. Ливийская командировка журналистов ФАН в раздираемую гражданской войной страну, которая стала результатом долгих переговоров и согласований, одобрена внешнеполитическими ведомствами РФ и Ливии.

Так называемую революцию и гражданскую войну в Ливии, которая привела к многолетнему хаосу, спровоцировало иностранное вмешательство в дела этой страны в 2011 году. Вмешательство стран НАТО, санкционированное мандатом Совбеза ООН, по сути, стало агрессией против этого суверенного государства, в результате чего был свергнут и зверски убит ливийский лидер Муаммар Каддафи, а сама страна погрузилась в многолетний хаос. И сегодня иностранные «спонсоры» убийства Каддафи не оставляют планов снова привести Ливию к полуколониальному статусу, что вызывает законное возмущение граждан этой африканской страны.

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