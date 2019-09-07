Захарова назвала обмен россиян и украинцев результатом кропотливой работы

Москва, 7 сентября. Взаимный обмен осужденными и задержанными между Москвой и Киевом стал результатом политической воли и системной кропотливой работы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, нужно поддерживать этот настрой.

Ранее в субботу стало известно, что самолет с освобожденными на Украине лицами приземлился в Москве днем. В Россию вернулись, по данными СМИ, 35 человек.

Дипломат отметила, что несмотря на имевшие место провокации и объективные трудности обмен состоялся. По ее словам, это «очень важный шаг».

«Необходимо максимально поддерживать этот настрой на решение проблем, а не на их усугубление. Политическая воля и системная кропотливая работа дают свои плоды», — написала представитель дипломатического ведомства на странице в Facebook.

Она добавила, что в этом контексте очевидно, что «привычка винить Россию во всех бедах Украины должна остаться в прошлом».

Россия и Украина летом этого года начали работу по вопросу обмена осужденными и задержанными лицами. В рамках договоренностей самолеты с людьми, которые попали в список для обмена, отправились в Киев и Москву.

По словам бывшего омбудсмена Украины Нины Карпачевой, украинский президент Владимир Зеленский помиловал 16 участников обмена, среди которых три женщины.