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В Петербурге осматривают штаб Навального из-за возможной подготовки вброса бюллетеней

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В Петербурге проходит осмотр штаба Навального из-за подготовки вброса бюллетеней

Санкт-Петербург, 7 сентября. Сотрудники полиции проводят осмотр в штабе блогера Алексея Навального в Петербурге.

Причиной осмотра в штабе Навального стала информация о готовящихся в штабе вбросах бюллетеней на выборах в Петербурге, которые пройдут в воскресенье, 8 сентября. 

В полиции сообщили, что поводом для осмотра стала информация, поступившая на номер «02». Сообщалось, что в штабе готовят поддельные бюллетени избирателей для проведения провокаций в единый день голосования. Сотрудники правоохранительных органов намерены опросить работников штаба. В отделение полиции для опроса доставят тех, кто получил от кандидатов направления для участия на выборах в качестве наблюдателей.

В настоящий момент работа штаба приостановлена. Полицейские перекрыли вход в петербургский штаб Навального.

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