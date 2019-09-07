В Совфеде назвали освобождение россиян первым шагом к диалогу Москвы и Киева

Москва, 7 сентября. Освобождение российских граждан на Украине является первым шагом на пути нормализации отношений между Москвой и Киевом. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее стало известно, что самолет специального летного отряда «Россия» с освобожденными на Украине российскими гражданами прибыл в Москву.

Косачев отметил, что данному событию предшествовали длительные переговоры, которые сопровождались спекуляциями и неоднократными попытками срыва.

«Это практически первый шаг в направлении перехода от конфронтации к диалогу, и можно только искренне поблагодарить тех, благодаря чьим усилиям это стало возможным», — написал Косачев на своей странице в Facebook.

Напомним, в середине июля стартовали переговоры об обмене удерживаемыми гражданами, которым предшествовал телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским.

В начале сентября президент России заявил, что переговоры между Москвой и Киевом об обмене удерживаемыми гражданами достигли финальной стадии. Российский лидер отметил, что предстоящий обмен станет существенным шагом на пути восстановления диалога между Россией и Украиной.

6 сентября украинский адвокат Валентин Рыбин сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал лиц, которые подлежат обмену.