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Зеленский назвал радостным событием обмен между Россией и Украиной

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Зеленский назвал радостным событием обмен между Россией и Украиной

Киев, 7 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский назвал радостным событием обмен с Россией. По его мнению, это шаг к возвращению всех задержанных в России украинцев на родину.

Зеленский приехал в киевский аэропорт «Борисполь», чтобы встретить 35 вернувшихся из России украинцев. Журналисты также заметили на территории воздушной гавани генерального прокурора Украины Руслана Рябошапку, министра внутренних дел Арсена Авакова и главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

Кроме Зеленского в аэропорту вернувшихся из России украинцев встречали их близкие. Вышедших из самолета президент президент Украины обнимал и жал им руки.

Зеленский сказал, что возвращение украинцев из России — это радостное событие, а также первый шаг к приближению возвращения всех удерживаемых лиц, пишут украинские СМИ.

Зеленский назвал радостным событием обмен между Россией и Украиной

Ранее стало известно, что в московском аэропорту «Внуково» приземлился спецборт специального летного отряда «Россия», который доставил из Киева в столицу 35 освобожденных на Украине россиян. Среди них был руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, а также Владимир Цемах, которому, по мнению некоторых журналистов, отводится ключевая роль в международном процессе по делу о сбитом в Донбассе малайзийском самолете.

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