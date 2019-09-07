Путин посетил дворец водных видов спорта в «Лужниках» после реконструкции

Москва, 7 сентября. Президент РФ Владимир Путин в сопровождении мэра Москвы Сергея Собянина посетил реконструированный дворец водных видов спорта в «Лужниках». Глава государства осмотрел расположенные здесь профессиональный 50-метровый бассейн и аквапарк.

Как передает РИА Новости, президенту РФ также представили макеты Международного центра самбо и центра бокса — их строительство планируют начать в «Лужниках» позже.

Во время визита во дворец водных видов спорта Владимир Путин пообщался с молодыми спортсменами. По их словам, именно здесь начнется подготовка к Олимпийским играм 2020 года, которые пройдут в Токио. Российский лидер пожелал им продуктивных тренировок и успехов в спорте.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что раньше в этом месте находился старый дворец водных видов спорта, однако с течением времени он частично разрушился и не функционировал. В связи с этим и было принято решение о воссоздании спортивного сооружения. По словам Собянина, новый дворец водных видов спорта по стилю напоминает своего предшественника.

«Но в нем в 1,5 раза больше воды и в 10 раз больше посещаемости», — пояснил Сергей Собянин.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетили реконструированный павильон «Казахстан» на ВДНХ в Москве.