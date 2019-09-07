Обнародован неофициальный список освобожденных Киевом россиян

Киев, 7 сентября. Издание «Украинская правда» обнародовало список лиц, которых Киев якобы отпустил в рамках одновременного с Москвой освобождения осужденных и заключенных. Данный список не является официальным.

При этом в указанный неофициальный перечень включены журналист Кирилл Вышинский, а также Владимир Цемах — его украинские спецслужбы задерживали как «ценного свидетеля» по делу о сбитом малайзийском Boeing (рейс MH17).

7 сентября состоялось одновременное освобождение осужденных и заключенных Киевом и Москвой. Борт с украинцами прибыл в киевский аэропорт «Борисполь», а самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами — в московский «Внуково».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле приветствуют прошедший обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в субботу провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, во время разговора они договорились о первом этапе разблокирования диалога.