Самолет с освобожденными в России украинцами прибыл в Киев

Киев, 7 сентября. Самолет, на борту которого находятся освобожденные в России украинцы, приземлился в киевском аэропорту «Борисполь».

Граждан Украины встречают на взлетно-посадочной полосе родственники. Трансляции ведут местные телеканалы.

Напомним, информация о том, что может произойти обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом, появилась в ряде СМИ. Спустя некоторое время эту информацию подтвердили в Кремле. Так, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в этом вопросе между двумя странами «имеют место определенные контакты».

Глава Совета при президенте России по правам человека Михаил Федотов подчеркнул, что обмен удерживаемыми лицами Россией и Украиной должен быть продолжен, важно реализовать формулу, зафиксированную в минских соглашениях. Он назвал старт начала обмена «хорошей новостью, которую давно ждали». По мнению Федотова, обмен важно продолжить, чтобы была реализована формула минских соглашений — обмен всех на всех».

Ранее руководитель группы адвокатов Николай Полозов сообщил, что украинские моряки освобождены под поручительство уполномоченного по защите прав человека в Украине Людмилы Денисовой.