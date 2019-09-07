Москалькова назвала историческим обмен между Россией и Украиной

Москва, 7 сентября. Исторический обмен граждан России и Украины состоялся, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Омбудсмен назвала обмен 7 сентября между Россией и Украиной историческим. Это событие, по мнению уполномоченного по правам человека в России, стало новой страницей отношений стран в гуманитарной и правовой сферах.

При этом Москвалькова добавила, что взаимную передачу осужденных нельзя считать завершенной. Обмудсмен уточнила, что по-прежнему продолжается расследование около половины уголовных дел. В ведении процессов по незакрытым делам освобожденных в рамках договоренностей России и Украины были сложности, пишет РИА Новости со ссылкой на Москалькову.

Ранее стало известно, что борт с освобожденными на Украине россиянами приземлился в московском аэропорту «Внуково». Предполагается, что на борту спецборта специального летного отряда «Россия» находились 35 человека, в том числе руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и Владимир Цемах, которому, по мнению некоторых СМИ, отводится ключевая роль в международном процессе по делу о сбитом в 2014 году малайзийском лайнере в Донбассе.