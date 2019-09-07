Бывший тренер сборной РФ оценил победу команды над Шотландией

Москва, 7 сентября. Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в разговоре с Федеральным агентством новостей подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2020, в котором российская команда на выезде обыграла Шотландию со счетом 2:1.

По мнению Игнатьева, встреча сборных России и Шотландии изменила представление об игре обеих сборных.

«Мы видели, что россияне были готовы к силовой манере игры и, на мой взгляд, в этом компоненте у своей и у чужой штрафной добились как минимум равенства, — заявил он. — Отдельно в этом плане хочется отметить, конечно, [Артема] Дзюбу, который выиграл, кажется, всю борьбу у соперника».

Россия обыграла британцев совершенно заслуженно, считает бывший тренер.

«Лидеры команды — Дзюба, [Александр] Головин и, конечно, [ Юрий] Жирков — очень хорошо себя проявили. Наша сборная переиграла шотландцев в том, что касается командных связей, непосредственно игры в футбол. За исключением начала матча, до пропущенного гола — тогда соперник играл активнее. Но когда вышел вперед, наша сборная вышла из летаргического сна», — отметил эксперт.

Он также обратил внимание на то, что у команды есть определенные проблемы с реализацией моментов.