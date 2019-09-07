Путин поздравил коллектив Художественно-исторического музея имени Григорьева со 100-летием

Москва, 7 сентября. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Художественно-исторического музея имени Александра Григорьева со столетним юбилеем. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что музей имени Григорьева является одной из жемчужин богатого исторического и культурного наследия Марий Эл. В собрании музея имеются полотна известных русских мастеров, памятники декоративно-прикладного искусства, а также ценные архивные документы. Владимир Путин подчеркнул, что особое место среди них занимает уникальная этнографическая коллекция, которая посвящена традициям и обычаям народов, с давних времен живущих на этой земле.

«Отрадно, что сегодня музей динамично развивается, привлекает гостей содержательной экспозицией, востребованными творческими инициативами», — отметил президент РФ.

Владимир Путин добавил, что музей также является важной образовательной и просветительской площадкой для подрастающего поколения и молодежи. Российский лидер пожелал коллективу музея имени Григорьева успехов.

Ранее президент РФ поздравил москвичей и гостей столицы с Днем города. Владимир Путин выступил с поздравительной речью во время торжественных мероприятий в честь праздника на ВДНХ.