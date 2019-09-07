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Самолет с освобожденными на Украине лицами прилетел в Москву

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Самолет с освобожденными на Украине лицами прилетел в Москву

Москва, 7 сентября. Самолет с освобожденными на Украине лицами в рамках обмена между Москвой и Киевом прибыл в российскую столицу.

Борт прибыл в киевский аэропорт «Борисполь» утром в субботу. Самолет забрал выпущенного из-под стражи руководителя порта РИА Новости Украины Кирилла Вышинского, а также несколько освобожденных на Украине россиян в рамках договоренностей Москвы и Киева.

Россия и Украина начали вести диалог по вопросу освобождения осужденных и задержанных лиц летом. На днях президент России Владимир Путин анонсировал масштабный обмен задержанными с Украиной в ближайшее время.

Как стало известно, украинский лидер Владимир Зеленский помиловал 16 участников, участвующих в обмене. Среди них три женщины, заявила бывший омбудсмен Украины Нина Карпачева.

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