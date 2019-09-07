Глава СПЧ заявил, что обмен между РФ и Украиной должен работать по формуле «всех на всех»

Москва, 7 сентября. Обмен удерживаемыми лицами Россией и Украиной должен быть продолжен, важно реализовать формулу, зафиксированную в минских соглашениях. Об этом заявил глава Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов.

«Рассчитываем на то, что за этим шагом последуют другие шаги. Считаю, обмен должен быть продолжен, чтобы была реализована формула минских соглашений — обмен всех на всех», — цитирует Федотов «Интерфакс» Федотова.

Он назвал старт начала обмена «хорошей новостью, которую давно ждали, очень правильным и мудрым шагом». По словам Федотова, «ощущение близости обмена родилось после того, как освободили Кирилла Вышинского».

Напомним, 28 августа по решению суда освободили главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Журналиста задержали в мае прошлого года в Киеве, после чего арестовали на два месяца, арест неоднократно продлевался.

Ранее сообщалось, что украинский самолет Ан-148, на борту которого находятся лица для обмена с РФ, вылетел в субботу из московского аэропорта «Внуково-2» в Киев. Этим спецбортом в украинскую столицу отправились около 30 человек. По словам пресс-секретаря Службы безопасности Украины Елены Гитлянской, украинцев будут встречать «в зале официальных делегаций аэропорта «Борисполь».