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Названо время прибытия в Москву освобожденных на Украине россиян

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Названо время прибытия в Москву освобожденных на Украине россиян

Москва, 7 сентября. Самолет специального летного отряда «Россия» с освобожденными на Украине прибудет в Москву, как ожидается, примерно в 13.45.

Спецборт прибыл в киевский аэропорт «Борисполь» утром в субботу. На борту российского самолета находится выпущенный из-под стражи руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, а также освобожденные на Украине в рамках договоренностей между Москвой и Киевом.

В украинскую столицу также летит самолет с гражданами Украины, которые попали в список обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.

Российская и украинская стороны начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц летом. На днях президент России Владимир Путин анонсировал масштабный обмен задержанными с Украиной в ближайшее время. 

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Источник: РИА Новости
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