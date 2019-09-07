Москва, 7 сентября. Многие инженеры и архитекторы, пытаясь создать что-то гениальное, потерпели фиаско. Эксперты назвали семь самых неудачных изобретений.

Архитектор Генри Уинстенли (1644–1703) построил один из самых высоких маяков. С командой из шести человек он решил проверить на прочность свое творение. Но здание не устояло во время шторма.

Александр Богданов (1873–1928) писал фантастику, работал экономистом и ставил медицинские опыты. Однажды он решил проверить теорию омоложения путем переливания крови. Но опыт не удался, ему досталась кровь больного туберкулезом.

Военный моряк Купер Фиппс (1819-1870) стал известным во время Крымской войны. Он изобрел вращающуюся башню для судов, из которой можно было вести огонь в разных направлениях.

Поверив в свой успех, Фиппс построил инновационный военный корабль. Он не рассчитал грузоподъемность судна, которое затонуло сразу же после выхода из порта.

Покоритель водопадов Карел Соучек (1947-1985) изобрел устройство «Капсула» для прыжков с большой высоты. Он совершил в нем прыжок с Ниагары. Первый раз оказался удачным для Соучека, но при прыжке с Хьюстон Astrodome в Техасе его устройство лопнуло.

Портной Франц Райхельт (1879-1912) изобрел летающий плащ, пишет Infox.ru. Он утверждал, что при прыжке с большой высоты плащ работает как парашют. Проверить свое изобретение он решил, прыгнув с Эйфелевой башни. Плащ немного затормозил падение, но не оправдал надежд Райхельта.

Его опыт хотел повторить немец Отто Лилиенталь (1848-1896), один из пионеров авиации. Он постоянно экспериментировал с устройствами, способными парить в воздухе. Но его планеры были неудачными.

Американский химик Томас Мидгли (1889-1944) изобрел тетраэтилсвинец и фреон. Он решил создать механизм для больных, прикованных к постели.

Система специальных блоков и веревок должна была помогать пациенту обслуживать себя самостоятельно. Но что-то пошло не так и изобратетель просто запутался в веревках.