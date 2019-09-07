Обмен пленными между Украиной и Россией состоялся. События дня. ФАН-ТВ

Обмен пленными Обмен пленными между Россией и Украиной, вокруг которого было столько недомолвок и фейков, наконец, свершился. Самолет с россиянами на борту прибыл из Киева в Москву. Украинские заключенные проследовали в обратном направлении. По некоторым данным участниками сделки стали примерно по 40 человек от каждой стороны. Среди них журналист Кирилл Вышинский, режиссер Олег Сенцов и 24 украинских моряка. В Совете Федерации долгожданный обмен оценивают позитивно: «Важно, чтобы все это состоялось. В этом заинтересованы все, прежде всего родные и близкие тех, кто может быть сегодня освобожден. <…> Шаги, которые сейчас делает Зеленский, имеют большое значение, и эти его шаги вызывают у меня сдержанный оптимизм. <…> Подождем. Надеюсь, сегодняшние события станут шагом на пути налаживания нормальных отношений между нашими братскими странами и народами», — Франц Клинцевич, член Совета Федерации

Трагедия на Багамах На Багамах стремительно растет число жертв урагана «Дориан». Спасатели нашли тела уже 43 погибших, но опасаются, что в итоге счет пойдет на сотни. Основной удар стихии пришелся на группу островов Абако. Многие местные жители остались без крова — по предварительным оценкам, «Дориан» уничтожил более 10 000 домов. Сейчас ураган бушует у соседей — на побережье Северной Каролины в США. Однако к концу недели циклон явно ослаб: если сначала ему давали пятый, максимальный уровень опасности, то сейчас уже первый. Несмотря на это, угроза пока не миновала, и в нескольких восточных штатах по-прежнему действует режим ЧС. Американский президент Дональд Трамп поручил береговым службам оказать помощь не только жителям США, но и Багамских островов.

Конец диалога Долгий диалог властей и оппозиции Венесуэлы все-таки прекратился. Но пока временно. Президент страны Николас Мадуро вышел из-за стола переговоров после серьезных разногласий по одному из вопросов — территориальному. В частности, речь идет о районе Эссекибо — это предмет многолетнего спора между Венесуэлой и Гайаной. По мнению Мадуро, оппозиция хочет продать эту область ради поддержки от третьих политических сил. Лидер страны призвал оппонентов не отмалчиваться и озвучить ясную позицию по этой теме, иначе диалог не возобновится. Напомним, что в январе этого года лидер оппозиции Хуан Гуайдо самолично объявил себя временным главой государства и потребовал от законного президента Мадуро уйти в отставку. Тот, впрочем, отказался, и Гуайдо вывел на улицы своих сторонников. Со временем протесты утратили исходный запал, но решить политический кризис по-прежнему не удалось.