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Экс-глава МИД Туниса назвал главные проблемы республики

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Экс-глава МИД Туниса назвал главные проблемы республики

Тунис, 7 сентября. Бывший министр иностранных дел Туниса Ахмед Унайес рассказал о главных проблемах, с которыми столкнется будущий президент республики в дипломатии.

По мнению Унайеса, кандидаты на пост президента Туниса видят только внутренние проблемы и не приковывают свое внимание к вопросам взаимоотношений республики с зарубежными государствами.

Дипломат отметил, что трудности, с которыми сталкивается внешнеполитическое ведомство республики, требует ежедневных сражений.

Одна из проблем, которая должна будет беспокоить следующего президента, — ситуация в соседней Ливии, где идет гражданская война. Второй темой являются конфликты в Сирии и Йемене. По его мнению, Тунис должен поспособствовать поиску решения кризисов в арабских странах.

Еще одной проблемой для президента Туниса станут долги республики перед иностранными партнерами. Унайес считает, что будущий тунисский лидер должен разобраться с контрактами по получению Тунисом средств для восстановления.

«Иностранные партнеры знают об этой проблеме, и время от времени они уменьшают долги Туниса, чтобы трансформировать их <....> в инвестиции для получения прибыли», — считает дипломат.

Выборы президента Туниса, запланированные на 17 ноября 2019 года, перенесены в связи со смертью главы государства Бежи Каида ас-Себси. Президентские выборы состоятся 15 сентября.

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Источник: HuffPost
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