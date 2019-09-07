Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Пограничники Ирана задержали судно с филиппинцами в Персидском заливе

49
0 Оставить комментарий

Пограничники Ирана задержали судно с филиппинцами в Персидском заливе

Тегеран, 7 сентября. Пограничники Ирана задержали судно в Персидском заливе по подозрению в контрабанде топлива, заявил командующий военно-морскими силами иранской провинции Хормозган Хосейн Дехки.

На борту судна находились 12 филиппинцев.

«В ходе операции было задержано иностранное судно, на котором обнаружено 283,9 тысячи литров контрабандного топлива», — приводит слова командующего военно-морскими силами Хормозгана телерадиовещательная корпорация IRIB.

Ранее, 3 сентября, пограничники Ирана задержали в Оманском заливе семь рыболовецких судов из-за несоблюдения разрешенной дистанции от побережья для ловли рыбы. Всего на суднах находились 24 иностранца.

В июле иранские военные задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero с тремя россиянами на борту. Судно сопроводили в порт «Бендер-Аббас». Пресс-атташе посольства РФ в Иране Андрей Ганенко 5 сентября констатировала, что семь членов экипажа Stena Impero могут покинуть Иран.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров