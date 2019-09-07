Зеленский указом помиловал 16 россиян

Киев, 7 сентября. Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о помиловании 16 лиц, участвующих в одновременном освобождении осужденных и заключенных между Москвой и Киевом, сообщила бывший омбудсмен Украины Нина Карпачева в эфире телеканала «Наш».

«Владимир Зеленский своим указом несколько дней назад помиловал 16 лиц», — сказала она.

По словам Карпачевой, среди 16 помилованных есть три женщины.

Напомним, из России и Украины вылетели самолеты с участниками обмена между Москвой и Киевом. Самолет с освобожденными на Украине лицами уже прилетел в Москву.