Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Зеленский указом помиловал 16 россиян

230
0 Оставить комментарий

Зеленский указом помиловал 16 россиян

Киев, 7 сентября. Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о помиловании 16 лиц, участвующих в одновременном освобождении осужденных и заключенных между Москвой и Киевом, сообщила бывший омбудсмен Украины Нина Карпачева в эфире телеканала «Наш».

«Владимир Зеленский своим указом несколько дней назад помиловал 16 лиц», — сказала она.

По словам Карпачевой, среди 16 помилованных есть три женщины.

Напомним, из России и Украины вылетели самолеты с участниками обмена между Москвой и Киевом. Самолет с освобожденными на Украине лицами уже прилетел в Москву.  

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров