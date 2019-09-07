Депутат Европарламента призвал Францию отменить санкции против России

Париж, 7 сентября. Отмена антироссийских санкций станет первым шагом на пути нормализации двусторонних отношений между Россией и Францией. Об этом заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

«Первым шагом в улучшении отношений с РФ должна стать отмена санкций. Это должно стать началом», — сказал Мариани в эфире радиостанции France Info.

Кроме того, депутат поддержал инициативы президента Франции Эмманюэля Макрона по восстановлению сотрудничества с Россией, о которых французский лидер заявил в конце августа в ходе выступления перед дипломатами.

«Я приветствую эти инициативы, потому что они отвечают интересам Франции и Европы. Теперь я ожидаю действий», — подчеркнул Мариани.

Напомним, 19 августа президент России Владимир Путин посетил Францию с однодневным визитом, в ходе которого обсудил с французским лидером Эммануэлем Макроном двустороннее сотрудничество. Встреча президентов продолжалась более трех часов.

27 августа в ходе выступления перед французскими послами Эммануэль Макрон заявил, что Париж должен заново построить отношения с Москвой. Французский лидер отметил, что эпоха западного доминирования в мире подошла к концу. Он также добавил, что новые обстоятельства требуют от Франции более гибкого подхода во внешней политике. Президент Франции подчеркнул, что нынешние глобальные проблемы невозможно решить без участия России, поэтому Париж должен выстраивать новые отношения с Москвой.