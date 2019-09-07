Российские и зарубежные СМИ ждут самолет с освобожденными россиянами у въезда во «Внуково»

Москва, 7 сентября. Журналисты российских и иностранных СМИ дежурят у въезда в правительственный терминал московского аэропорта «Внуково-2». Сотрудники прессы ждут самолет из Киева, на борту которого находятся освобожденные Украиной россияне, передают корреспонденты Федерального агентства новостей с места событий.

Обычно из этого терминала «Внуково» представители власти отправляются в заграничные поездки. Однако сегодня, 7 сентября, здесь ждут приземления самолета Ту-204, который недавно вылетел из киевского «Борисполя».

Как передают корреспонденты ФАН, по территории правительственного терминала проехал автобус — вполне возможно, что освобожденных повезут именно на нем.

Известно, что на борту самолета, среди освобожденных Украиной лиц, находится и журналист Кирилл Вышинский. За маршрутом бывших заключенных следят в том числе по его коротким видео и фотографиям.

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев приехал встречать коллегу во «Внуково». По его словам, 9 сентября в агентстве будет организована специальная пресс-конференция с участием Вышинского.

По информации, подтвержденной в Службе безопасности Украины, спецборт отряда «Россия» уже вылетел из Киева с российскими гражданами.