Меган Маркл разочаровала королеву Елизавету II

Лондон, 7 сентября. Герцогиня Сассекская Меган Маркл разочаровала королеву Великобритании Елизавету своим поведением.

Причиной недовольства королевы стал отказ Маркл отправиться вместе с ней в шотландскую резиденцию Балморал, где каждый год собираются все члены королевской семьи. Об этом пишет Express со ссылкой на своего инсайдера. По данным британских таблоидов, герцогиня Сассекская уже не в первый раз отказывается посетить замок.

Известно, что в прошлом году она не поехала в резиденцию, сославшись на то, что плохо себя чувствует из-за беременности. А в этом году Маркл объяснила свой отказ тем, что смена обстановки и долгая поездка не пошли бы на пользу малышу Арчи. Примечательно, что принц Уильям, Кейт Миддлтон и трое их детей уже прилетели в Шотландию в гости к королеве, причем воспользовались для этого обычным регулярным рейсом.

«Странным образом возраст Арчи не стал препятствием для поездки на Ибицу в день рождения Меган или во Францию ради свидания с Элтоном Джоном», — пишет издание.

Источник предположил, что, скорее всего, супругу принца Гарри отпугнули традиционные развлечения, в том числе охота, рыбалка, стрельба.

«Королева была очень обижена отказом и крайне разочарована ее поведением», — резюмировал источник.

Напомним, королева Елизавета II взяла под личный контроль жизнь принца Гарри и Меган Маркл, которые стали проявлять чрезмерную самостоятельность. Она тайно следит за жизнью семьи принца. Поводом для этого стал переезд Гарри и его жены во Фрогмор-коттедж подальше от больших дворцов.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри познакомились благодаря британскому бизнесмену Александру Гилксу — бойфренду теннисистки Марии Шараповой.