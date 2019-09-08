Юбилейная автомобильная выставка Original Meet проходит в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 сентября. Юбилейная выставка Original Meet проходит на территории пространства «Севкабель Порт» в Петербурге. В сообщении на сайте проекта отмечается, что на мероприятии в Северной столице представлены классические и кастомные автомобили и мотоциклы из разных регионов России и стран Европы.

Некоторые уникальные экспонаты будут представлены посетителям только на Original Meet. В 2019 году выставка празднует свое пятилетие.

В рамках мероприятия также пройдет концерт с участием британского аудиовизуального проекта The KVB. Для гостей выступят: бельгийский дуэт Black Box Revelation, петербургский коллектив Junkyard Storytellaz с оркестром и другие. Кроме того, во время Original Meet — 2019 запланированы турнир по пинг-понгу, ярмарка одежды и аксессуаров, авто-маркет и тату-сессии.

Напомним, 8 сентября в России проходит единый день голосования. Избирателям Петербурга предстоит голосовать на выборах губернатора Северной столицы и муниципальных депутатов.