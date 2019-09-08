В Ижевске сотрудники Росгвардии спасли ребенка от падения из окна

Девятилетний мальчик стоял на подоконнике на пятом этаже и звал на помощь, находясь в сильнейшем стрессе. Своевременное вмешательство старшины Дениса Солодянкина и сержанта Виталия Гаврилова помогло предотвратить трагедию. Подробнее — в специальном материале Федерального агентства новостей.

«Мы с напарником были на маршруте, когда к нам подошла женщина с просьбой о помощи, — вспоминает события того дня Виталий Гаврилов. — Мы доложили дежурному на пульт охраны и немедленно выдвинулись на место. Там увидели, что маленький мальчик стоит на подоконнике на пятом этаже, кричит и плачет. Москитная сетка валялась на земле, он ее выдавил и сбросил. Входная дверь в квартиру была заперта, почему-то ребенка это привело в сильнейший стресс, а мать отлучилась. Он просил о помощи, говорил, что хочет гулять».

Из домов на улицу выходили люди, постепенно под окнами собралась толпа. Установив контакт, росгвардейцам удалось уговорить ребенка залезть в квартиру, но он никак не мог успокоиться, продолжал высовываться из окна и кричать.

«Мы стояли под окном, думали, что его, возможно, придется ловить, и были к этому готовы, — продолжил собеседник ФАН. — Это большая ответственность. Я сам отец, у меня маленький сын, за жизнь ребенка переживаешь больше, чем за самого себя».

Виталий продолжал разговаривать с мальчиком с улицы, а Денис побежал в подъезд, поднялся на пятый этаж и стал стучать в дверь. Время от времени мальчик подходил к двери, тогда Солодянкин общался с ним, чтобы протянуть время до приезда МЧС.

«Когда он подходил к дверям, я ему говорил слушать дяденьку, который на улице, или не подходить обратно к окну, говорить со мной, чтобы я его слышал, — рассказал боец. — Мальчишка был напуган и растерян, он все равно рвался на улицу, и там уже снизу Виталий его уговаривал не залезать на окно. Мы оба объясняли мальчишке: скоро приедут спасатели, откроют дверь и спасут его».

Не имея возможности добраться до мальчика, росгвардейцы и сами пережили серьезный стресс из-за тревоги за него.

«В первый момент, когда видишь маленького ребенка в таком положении, ощущаешь свою беспомощность, — поделился Денис. — Хочешь ему как можно скорее помочь, чтобы он не пострадал. Боишься за него. Человеческая жизнь, особенно жизнь ребенка, бесценна, и надо думать на несколько шагов вперед, думать срочно, чтобы сделать все с минимальными рисками, чтобы ребенок остался жив и здоров».

Финал ижевской истории оказался счастливым. На место прибыли сотрудники МЧС, по пожарной автолестнице они поднялись в квартиру, добрались до мальчика и открыли дверь изнутри. Пока ребенок ждал приезда матери и следственно-оперативной группы, росгвардейцы помогали ему прийти в себя.

«Конечно, мальчишка был очень напуган, — вспоминает Денис. — Я стал его отвлекать. Спрашивал, в каком он классе, хорошо ли учится, сколько уже успел получить пятерок, какие у него любимые мультики. Он более-менее стал успокаиваться, приехали сотрудники районного отдела и его мама. По ней было видно, что семья у них благополучная, просто что-то пошло не так и, пока мать отлучилась, ребенок потерял контроль над собой по какой-то причине. А мы с напарником ничего выдающегося не сделали. Так любой бы на нашем месте поступил».

После того, как школьника передали следственно-оперативной группе и стало понятно, что дальше помощь не требуется, бойцы вернулись на маршрут и продолжили работать в обычном режиме. Гаврилов служит в Росгвардии три года, а Солодянкин — почти 20 лет. Вопросу нашего корреспондента, любят ли они свою работу, росгвардейцы очень удивились.