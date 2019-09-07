США «обрадовали» Шойгу отказом приобретать у России гиперзвуковые ракеты

Соединенные Штаты отказались покупать у России гиперзвуковые ракеты, такая информация поступила из Белого дома. Для Вооруженных сил РФ, возглавляемых Сергеем Шойгу, это хорошая новость и даже своего рода «подарок», считают военные эксперты. Американцам до создания гиперзвукового оружия еще как минимум пять лет, а это значит, что в ближайшее время по этим видам вооружений у российской армии не будет конкурентов.

Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал, что предлагал президенту США Дональду Трампу купить у Москвы сверхзвуковое оружие — гиперзвуковые ударные комплексы, которые уже есть на вооружении армии РФ.

По мнению зампреда комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина, президент России своим предложением продемонстрировал открытость Москвы, отказ от гонки вооружений и стремление к мирному сосуществованию всех государств. К сожалению, подчеркнул парламентарий, американские «ястребы», похоже, не готовы пожать протянутую им руку и настроены исключительно на конфронтацию с Россией.

«Верховный главнокомандующий РФ продемонстрировал открытость и прозрачность нашей политики, всех процессов, которые у нас происходят, в том числе касающихся ракетостроения, — отметил Швыткин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Наш президент дал понять, что мы готовы к сдерживанию всевозможных угроз, но в то же время открыты к сотрудничеству и не стремимся к гонке вооружений».

По словам собеседника ФАН, в этом главный посыл и смысл предложения Владимира Путина своему американскому коллеге.

«Жест, который президент РФ продемонстрировал президенту США, — это приглашение совместно добиваться сохранения мира на всем земном шаре и ни в коем случае не конкурировать друг с другом в области вооружений. Это знак, что Россия настроена на взаимодействие с США, в том числе в вопросах военно-технического сотрудничества», — подчеркнул зампред профильного комитета ГД.

К сожалению, США отказались принять предложение России, что ж, значит у российских вооруженных сил в области гиперзвукового оружия в ближайшее время не будет конкурентов, считают военные эксперты.

«Думаю, проблема в том, что в Соединенных Штатах много групп влияния, которые критически настроены по отношению к России и не приемлют идею взаимодействия с нашей страной, особенно в высокотехнологичных областях, — подчеркнул Юрий Швыткин. — Это группа тех, кого мы называем американскими «ястребами», которые, к великому сожалению, готовы все делать для усиления конфронтации между двумя нашими государствами».

Об отказе США приобретать российское гиперзвуковое оружие со ссылкой на источник в Белом доме сообщает РИА Новости. При этом, отмечает издание, представитель американской администрации заявил, что у США якобы есть «сравнительное преимущество» в этой области, что не подтверждается мнением авторитетных военных экспертов.

Российская Федерация — единственная страна в мире, официально заявившая о наличии у ее вооруженных сил гиперзвукового оружия. Еще в начале года Владимир Путин заявил о запуске в серийное производство ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард» с планирующим боевым блоком. Кроме того, в России прошли успешные испытания гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Циркон».

В последнее время США ведут активные разработки и в области создания гиперзвуковых ракет, однако, по мнению военных аналитиков, американские военные пока серьезно отстают от РФ в этой области. Тем не менее Вашингтон заложил в бюджет почти полтора миллиарда долларов на создание гиперзвуковых ракет, в том числе дальнего радиуса действия, предназначенных для военно-воздушных сил.