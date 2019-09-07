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Самолет с подлежащими обмену украинцами вылетел в Киев

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Самолет с подлежащими обмену украинцами вылетел в Киев

Москва, 7 сентября. Украинский самолет Ан-148, на борту которого находятся лица для обмена с Россией, вылетел в субботу из «Внуково-2» в Киев.

Этим спецбортом в украинскую столицу отправились около 30 человек, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что украинцев будут встречать «в зале официальных делегаций аэропорта «Борисполь»

Самолет «Россия» с российскими гражданами вылетел из Киева в рамках процедуры обмена удерживаемыми лицами с Украиной, сообщила пресс-секретарь СБУ.  

На днях президент России Владимир Путин на ВЭФ-2019 анонсировал масштабный обмен задержанными с Украиной в ближайшее время. Во время форума глава российского государства провел встречу с председателем украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. По словам украинского политика, они обсудили ряд вопросов, в том числе обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.

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Источник: ТАСС
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