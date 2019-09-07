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Путин поздравил москвичей с Днем города

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Путин поздравил москвичей с Днем города

Москва, 7 сентября. Президент России Владимир Путин поздравил москвичей и гостей столицы с Днем города. Поздравительную речь российский лидер произнес во время торжественных мероприятий в часть праздника на ВДНХ.

Глава государства принял участие в торжественном открытии Дня города 7 сентября на ВДНХ.

«Дорогие москвичи, гости столицы, уважаемый Сергей Семенович [Собянин], сердечно поздравляю всех вас с праздником, с Днем города», — объявил президент.

Путин поздравил москвичей с Днем города

В эти выходные в Москве пройдет празднование Дня города. У жителей и гостей столицы будет шанс посетить карнавал, различные праздничные концерты, театральные постановки и спортивные мероприятия.

Главной темой праздника станет юбилей ВДНХ. В этом году комплексу исполняется 80 лет. Однако центральной площадкой празднования Дня города станет Тверская улица, которая в субботу и воскресенье станет пешеходной.

Ранее с поздравительной речью к москвичам и гостям столицы обратился мэр города Сергей Собянин. Он назвал Москву любимым городом. Градоначальник отметил, что судьбы миллионов людей переплелись в этом замечательном мегаполисе.

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