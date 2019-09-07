Глава МВД Ливии и генсек Интерпола обсудили вопросы борьбы с терроризмом

Лион, 7 сентября. Министр внутренних дел Ливии Фатхи Башагха провел встречу с генеральным секретарем Интерпола Юргеном Штоком во Франции. Об этом сообщает пресс-служба Интерпола.

В ходе встречи глава МВД Ливии и генсек Интерпола обсудили дальнейшее развитие сотрудничества, а также вопросы борьбы с организованной преступностью и терроризмом. Кроме того, главы ведомств обсудили вопросы борьбы с торговлей людьми и наращивание потенциала правоохранительных органов Ливии.

Кроме того, Шток и Башагха обсудили взаимодействие с национальным центральным бюро Интерпола в Триполи в рамках борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ), а также противодействие международным преступным синдикатам, которые занимаются контрабандой людей в Средиземноморье.

В ходе встречи главы ведомств обсудили дальнейшую реализацию проекта FIRST, в рамках которого в Ливии внедряется система распознавания лиц для борьбы с терроризмом. Также Шток и Башагха обсудили сотрудничество в рамках проекта «Шарака», который предполагает глобальный обмен информацией для обнаружения членов террористических группировок.

1 Организация запрещена на территории РФ.