Арестованный кандидат в президенты Туниса Каруи не снялся с предвыборной гонки

Тунис, 7 сентября. Обвиняемый по делу о коррупции кандидат в президенты Туниса Набиль Каруи не снимается с предвыборной гонки, несмотря на свой арест. Об этом сообщил пресс-секретарь политика Хатем Млики.

В конце августа Каруи был арестован по подозрению в отмывании денег.

«Господин Набиль Каруи не снимется с президентской гонки, и как предвыборная команда мы продолжим работать с его сторонниками и партией «Сердце Туниса», — сказал Хатем Млики в комментарии Sputnik.

Он добавил, что Каруи на протяжении трех лет имел статус свидетеля по делу о коррупции и стал обвиняемым вскоре после решения баллотироваться в президенты.

«Мы рассматриваем этот процесс как политический, к которому стремится правительственная коалиция. Эти партии имели намерение исключить из предвыборной гонки наиболее значительного кандидата», — отметил Млики.

Напомним, внеочередные президентские выборы в Тунисе были назначены на 15 сентября. Изначально они должны были состояться в ноябре, однако их перенесли на более ранний срок из-за смерти главы республики Беджи Каида ас-Себси. Набиль Каруи является одним из 26 кандидатов, претендующих на пост главы Туниса. По данным избирательной комиссии Туниса, он может оставаться кандидатом до момента, пока его не осудят.