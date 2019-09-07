Клинцевич объяснил, почему США отказались от покупки у РФ гиперзвуковых ракет

Москва, 7 сентября. США отказались покупать у России гиперзвуковые ракеты, поскольку боятся потерять свой авторитет в мире, считает член Совета Федерации России Франц Клинцевич.

На днях президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума сообщил, что предлагал американскому лидеру Дональду Трампу купить у Москвы сверхзвуковое оружие, в частности, гиперзвуковые ударные комплексы. Позже СМИ со ссылкой на представителя администрации США высокого ранга сообщили, что Вашингтон не планирует покупать у России гуперзвуковые ракеты.

Клинцевич считает, что Россия своим предложением подтвердила, что Москва не стремится к достижению превосходства над Вашингтоном в сфере вооружений. По его мнению, сделка, в случае реализации, поспособствует нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном.

Сенатор считает, что отказ американской стороны вызван «не каким-то «сравнительным преимуществом» США в сфере сверхзвукового оружия», а амбициями.