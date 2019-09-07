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Вышинский и другие освобожденные на Украине россияне вылетели в Москву

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Вышинский и другие освобожденные на Украине россияне вылетели в Москву

Москва, 7 сентября. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и другие освобожденные россияне вылетели из Киева в Москву.

Предполагается, что спецборт специального летного отряда «Россия» доставит из Киева в Москву 33 человека, среди которых будет и Вышинский, передает РИА Новости. Также источники сообщают, что в самолете находится Владимир Цемах, которому, по мнению некоторых СМИ, отводится ключевая роль в международном процессе по делу о сбитом пять лет назад малайзийском самолете в Донбассе.

Ранее о том, что Вышинский в субботу прилетит в Москву, сообщил генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Журналист пожелал коллеге хорошего полета и мягкой посадки в российской столице. Спецборт ожидают в столичном аэропорту «Внуково».

Вышинский и другие освобожденные на Украине россияне вылетели в Москву

5 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума — 2019 президент России Владимир Путин анонсировал масштабный обмен задержанными с Украиной в ближайшее время. Российский лидер и глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук во Владивостоке провели встречу и обсудили обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом.  

Утром в субботу СМИ сообщили, что два автобуса, в которых, предположительно, могут находиться украинские военные, задержанные в результате провокации в Керченском проливе, выехали из СИЗО «Лефортово» в Москве.

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