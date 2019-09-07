Сирия, 7 сентября. Дания готова направить войска в Сирию. Сирийская армия бьет по радикалам в Идлибе. ВВС международной коалиции во главе с США совершили разведывательный вылет на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали опорные пункты радикалов на юге провинции Идлиб.

«Фронт национального освобождения» («Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»): обстреливают курдские отряды YPG на севере Алеппо, потеряли одного боевика при подрыве мины.

Курды: обмениваются ударами с протурецкими боевиками на севере Алеппо.

Международная коалиция: провела воздушную разведку на востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Алеппо

Несмотря на недавнее заключение соглашения о формировании безопасной зоны в северной части Сирии, между поддерживаемыми Турцией боевиками и курдскими радикалами происходят интенсивные перестрелки на севере Алеппо, о чем сообщает новостной портал Al Masdar. Сообщается об ожесточенном столкновении между боевиками «Национального фронта освобождения» и возглавляемыми курдами «Отрядами народной самообороны» (YPG) к западу от города Азаз. Ни одна из сторон не сообщила о своих потерях.

Источники оппозиции сообщают о гибели одного из членов боевых отрядов, принимавших участие в операции «Щит Евфрата», от подрыва фугаса неподалеку от деревни Кибар, в пригороде города Африн, как передает новостной портал Step News Agency. В установке мины подозревают курдов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Источник новостного Twitter-канала Euphrates Post сообщает, что ночью вертолеты и самолеты-разведчики международной коалиции во главе с США прочесывали воздушное пространство на востоке провинции, в частности к востоку от деревни Джазира. В связи с активность боевиков «спящих ячеек» «Исламского государства»1 на востоке Сирии в зонах подконтрольных курдским отрядам «Демократические силы Сирии» (SDF), международная коалиция интенсифицировали разведывательные вылеты над отдаленными деревнями, в которых, как считается, могут укрываться боевики.

Провинция Идлиб

Отряды Сирийской арабской армии (САА) нанесли удар из артиллерии по позициям джихадистов «Тахрир аш-Шам» в предместьях города Кафр-Небель и у поселка Хиш, как передало информагентство Step News Agency. Сведений о потерях радикалов в результате обстрела пока не поступало. Оппозиционные источники также сообщили, что опорные пункты радикалов были обстреляны сирийскими военнослужащими из ракетных установок в районе городов Хан-Шейхун и Кафр-Саджна. Напомним, что в провинции действует режим временного прекращения огня, который был введен 31 августа, однако, это не относится к боевикам террористической группировки «Тахрир аш-Шам».

Провинция Ракка

Дания готова направить свои войска на северо-восток Сирии, чтобы помочь возглавляемой США коалиции в борьбе против «Исламского государства», как сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман в своем заявлении в пятницу, сообщает портал Al Masdar. Согласно заявлению Хоффмана, «датские войска будут работать с оставшимися военными силами США на северо-востоке Сирии, чтобы поддержать стабильность и безопасность». Ранее в этом году США признали, что силы коалиции убили по меньшей мере 1319 гражданских лиц во время операций против террористов в Сирии и Ираке с августа 2014 года. Операции коалиции, по-прежнему, не были санкционированы ни президентом Сирии Башаром Асадом, ни Советом Безопасности ООН.

1 Организация запрещена на территории РФ.