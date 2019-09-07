Россиянина Гаджиева не доставили в пункт сбора лиц для обмена между Москвой и Киевом

Киев, 7 сентября. Россиянина Руслана Гаджиева не доставили в пункт сбора лиц для обмена между Россией и Украиной, сообщил его адвокат Валентин Рыбин.

«Гаджиева так не и доставили в пункт сбора», — сказал Рябин в беседе с ТАСС.

Ранее защита Гаджиева сообщила, что такая ситуация сложилась, поскольку украинскому президенту Владимиру Зеленскому «не подали этого человека на помилование». Рыбин считает, что это попытка дискредитировать украинского лидера.

Руслан Гаджиев по решению украинского суда был приговорен к 15 годам лишения свободы. По словам адвоката россиянина, его клиента осудили за якобы «участие в определенных вооруженных силах провозглашенных республик».

Переговоры об обмене удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом активизировались после прихода к власти на Украине Владимира Зеленского. Обмен ожидался 30 августа, однако он не состоялся. После этого СМИ назвали новую предварительную дату обмена — 7 сентября.