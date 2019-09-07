Лолита нашла ошибку, совершенную в браке с Дмитрием Ивановым

Москва, 7 сентября. Певица Лолита Милявская нашла ошибку, которую допустила в браке с Дмитрием Ивановым. По мнению артистки, именно это привело к расставанию супругов.

Милявская призналась, что в этом году ее окружают одни разводы.

«Большинство людей, с которыми я общаюсь, разошлись, — констатировала она. — Я порой даже плачу не из-за своей ситуации, а из-за других, когда слышу, что кто-то еще расстался. Вокруг меня не осталось супружеских пар!»

По мнению певицы, подавшие на развод супруги допускают ту же самую ошибку, что и она с Ивановым. Лолита посоветовала находящимся в кризисе парам научиться сдерживать себя, обращаться за помощью к специалистам.

«Лучше пойти в психологическую консультацию, а не на развод. Мы с Димой совершили большую ошибку, потому что не работали над нашими отношениями. В этом была беда, — приводит ее слова «Собеседник». — Нас не устраивали какие-то вещи друг в друге, но мы не разговаривали на эти темы. То я убегала, то он. А надо было пойти к психологу и рассказать, что болит».

Звезда отметила, что на данный момент официально не разведена с мужем. Она допустила, что их брак еще можно спасти, но добавила, что все будет зависеть от Иванова — именно супруг стал инициатором расторжения брака.

«Вы же видите, мы очень заняты. Я все время на гастролях, Дима занят своими делами, — пояснила Лолита. — Поэтому, когда случится официальный развод, точно неизвестно».

Лолита и ее супруг отказались от всех предложений телевизионщиков, которые приглашали их принять участие в ток-шоу за большие гонорары. Супруги приняли решение не зарабатывать на личной жизни.