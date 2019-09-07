Африканский союз восстановил членство Судана в организации

Аддис-Абеба, 7 сентября. Африканский Союз (АС) восстановил членство Судана в организации. Ранее оно было приостановлено на фоне политического кризиса в стране, разразившегося в начале лета 2019 года.

Как передает портал Asharq Al-Awsat, восстановление Хартума в правах было отложено до формирования гражданского правительства страны. Накануне совет мира и безопасности Африканского союза опубликовал в Twitter-аккаунте свое решение о возобновлении членства Хартума в организации. Пресс-секретарь комиссии АС в Аддис-Абебе Эбба Калондо отметила в комментарии Associated Press, что «санкции» с Судана были сняты.

Министерство иностранных дел Судана приветствовало решение Африканского союза.

«Мы используем эту прекрасную возможность, чтобы подтвердить нашу приверженность целям и задачам Африканского Союза», — сообщили в МИД страны.

Председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Мухаммад также прокомментировал восстановление членства Хартума в организации.

«Объявление нового кабинета, в том числе первой в истории страны женщины-министра иностранных дел, премьер-министром Судана Абдаллой Хамдуком знаменует собой начало новой эры», — сказал он.

Ранее премьер-министр Судана Абдалла Хамдук обнародовал состав нового правительства страны. В кабмин вошли 19 министров и шесть государственных министров. Впервые в истории арабского мира главой министерства иностранных дел назначена женщина — Асма Абдалла.