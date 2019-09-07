Украинских моряков освободили под поручительство омбудсмена Денисовой

Москва, 7 сентября. Украинские моряки освобождены под поручительство уполномоченного по защите прав человека в Украине Людмилы Денисовой. Об этом сообщил руководитель группы адвокатов Николай Полозов.

«Следствие удовлетворило ходатайство Денисовой о личном поручительстве», — цитирует «Интерфакс» Полозова.

Он заявил, что украинские моряки готовятся вылететь на родину в рамках обмена удерживаемых Россией и Украиной лиц.

«Денисова поручилась в том, что в дальнейшем моряки будут участвовать в следственных действиях российских следственных органов. Как именно будут эти действия происходить, я пока сказать не могу», — сообщил Полозов.

Напомним, в конце ноября минувшего года три военных корабля Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — нарушили российскую государственную границу в Керченском проливе, проигнорировав требования пограничников РФ о немедленной остановке экипажей. Три бронекатера были задержаны, а моряков арестовали по решению судов Крыма. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал инцидент в Керченском проливе однозначной провокацией Киева.

Ранее в украинских и российских СМИ появилась информация о возможном обмене пленными между Москвой и Киевом. Позже это подтвердили и в Кремле. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заметил, что в этом вопросе между двумя странами «имеют место определенные контакты».