Поклонники не узнали изменившуюся «папину дочку» Карпович

Москва, 7 сентября. Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович разместила свое фото без косметики в Instagram. Не все подписчики узнали изменившегося кумира.

В настоящее время актрисе 33 года, однако она всегда выглядела моложе своих лет. Карпович разместила свое фото в соцсети. На них «папина дочка» улыбается в камеру, подперев голову рукой. На артистке, скорее всего, нет или совсем немного косметики.

Однако россияне не узнали любимую актрису. Они обратили внимание на круги под глазами, морщины, пигментные пятна, характерые для женщин куда старше.

«Морщинки, пигментные пятна… Сколько вам лет?» — поинтересовались в комментариях.

«Господи, что с ней? Что с рукой?» — пишут шокированные подписчики.

«Старость», — отвечают им другие пользователи Instagram.

Однако многие поклонники заступились за кумира.

«Просто очаровательная красавица, и не нужно больше всяких похвал, потому что стоит посмотреть на вас и сразу все понятно становится, — написали они Карпович под фотографией. — И в тот миг начинает вокруг вас радоваться жизни все. Такой и оставайтесь. Вы очень красивы на этом фото, так держать».

Ранее актриса отмечала, что уход за лицом нужно начинать как можно раньше. Мать актрисы работает медиком и часто дает своей дочери полезные советы. В частности, именно родственница научила Карпович правильно наносить крем на лицо и установила три важнейших правила в заботе о коже — очищение, увлажнение и питание.