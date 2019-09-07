Москва, 7 сентября. Диетологи назвали продукты, которые полезно есть перед сном. Как пишут СМИ, специалисты считают, что желающим похудеть не стоит отправляться спать с пустым желудком.

По мнению зарубежных диетологов, небольшой вечерний перекус продуктами с высоким содержанием белка и низким содержанием жиров способствует не только стабилизации уровня сахара в крови ночью, но и похудению.

«Допускаются полезные жиры и «правильные» углеводы. Продукты, которые соответствуют этим критериям, помогут ограничить выбросы глюкозы в крови в течение ночи и поддерживать более низкий уровень глюкозы в крови утром», — цитирует пояснения специалистов портал Medical Note.

Кроме того, ученые рекомендуют есть во время поздних перекусов сваренные вкрутую яйца. Перед сном, по мнению диетологов, можно также позволить себе небольшое количество миндаля и грецких орехов, греческий йогурт или овощи: огурцы, помидоры, морковь. Тем, кто собирается сбросить вес, специалисты посоветовали съедать вечером мясной или рыбный стейк весом 80 граммов с овощами.

Ранее гастроэнтеролог Нурия Дианова заявила, что людям с хронической усталостью лучше воздержаться от употребления кофе. По ее мнению, этот напиток перестает оказывать бодрящий эффект, если употреблять его в больших количествах. Также кофе вымывает кальций из организма, добавила она.