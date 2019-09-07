Москва, 7 сентября. Чемпион Ultimate Fighting Championship в легком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что любит деньги.

7 сентября в Абу-Даби состоится поединок Нурмагомедова с временным чемпионом UFC американцем Дастином Порье. За этот бой россиянин заработает не менее шести миллионов долларов. Перед церемонией взвешивания он пообщался со СМИ.

«Мне нравятся деньги, — признался спортсмен в беседе с журналистами. — А кто скажет, что ему не нравятся?»

При этом Нурмагомедов отметил, что деньги важны, но опасны. По его мнению, они не могут быть главной целью. Кроме того, ни в коем случае нельзя допускать, чтобы деньги проникали в голову.

«Если ты постоянно думаешь только о деньгах — это плохо», — констатировал он.

Чемпион Ultimate Fighting Championship в легком весе пояснил, что богатство дарит возможность помогать людям.

«Если деньги у вас в руках, то это хорошо, — добавил он, — потому что вы можете многое сделать и многим помочь».

Нурмагомедов также прокомментировал предстоящий бой. Он отметил, что Порье — «крепкий боец с богатым опытом». В прошлом поединке американец показал, что способен драться все пять раундов. Именно к такому бою и готовится россиянин.

«Не могу думать о досрочной победе, например, во втором раунде, — признался он. — Готовлюсь к войне на пять раундов».

Титульный поединок в рамках турнира UFC 242 за звание чемпиона мира по смешанным единоборствам между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье состоится в субботу в 23 часа по московскому времени.