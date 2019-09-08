Сирия новости 8 сентября 07.00: турки укрепляют наблюдательный пункт в Хише, протесты против SDF вспыхнули в Дейр-эз-Зоре

Сирия, 8 сентября. Турецкая армия укрепляет новый наблюдательный пункт в Идлибе, арабские племена протестуют против похищения нефти SDF, гумпомощь ООН прибыла в Рукбан. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: перебросили подкрепления на север Алеппо, нанесли удар по боевикам в Идлибе.

Армия Турции: создает укрепления на автодороге М5 в Идлибе.

Курды: в преддверии совместного турецко-американского патрулирования уничтожают туннели и укрепления в Ракке, арестовали боевиков SDF в Дейр-эз-Зоре и Ракке, столкнулись с протестами арабских племен в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: совместно с курдами провела рейды в Дейр-эз-Зоре и Ракке.

Провинция Алеппо

Крупные правительственные силы, в основном отряды «Национальных сил самообороны», были переброшены сегодня на север провинции Алеппо в качестве подкреплений. Как сообщает ливанское агентство Al Masdar, отряды ополчения были сняты с позиций в районе Кефраи, Нубболя, Аз-Захры и Аль-Фуа — городов с преимущественно шиитским населением, которые ранее держали в осаде террористы «Джебхат ан-Нусры1» (запрещена в РФ). Подкрепления были переброшены в район военного аэропорта «Минниг», на территорию, находящуюся под контролем курдских отрядов самообороны.

Провинция Хомс

Впервые за много месяцев в лагерь «Эр-Рукбан» на юге Сирии, в провинции Хомс, прибыла колонна с гуманитарной помощью от ООН и МККК. Как сообщает агентство Step News, гуманитарный конвой из 100 грузовиков доставил в лагерь беженцев пищу, вакцины и зимнюю одежду. Напомним, лагерь «Эр-Рукбан» располагается на территории «зоны деконфликтации» вокруг базы «Ат-Танф», в зоне оккупации США. Американцы защищают на территории «зоны деконфликтации» несколько группировок боевиков, которые терроризируют и охраняют лагерь «Эр-Рукбан».

Провинция Дейр-эз-Зор

«Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщает, что силы безопасности проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) провели рейды в провинциях Дейр-эз-Зор и Ракка. По данным SOHR, в ходе рейдов, проведенных в населенных пунктах Аль-Кассар и Аль-Бусейра при воздушной поддержке коалиции США, контртеррористические отряды арестовали боевиков SDF, которых подозревают в контактах со «спящими ячейками» террористов ИГИЛ1 в этих районах. Были задержаны четыре человека, члены одной семьи.

Также SOHR сообщает о протестах беженцев из населенного пункта Хашам, которые перекрыли автостраду Дейр-эз-Зор — Хасака в районе населенных пунктов Аль-Эзбе и Муайзила. Протесты возглавили вооруженные члены арабских племен Дейр-эз-Зора, которые потребовали у SDF отпустить их соплеменников — те были схвачены 30 августа, когда перекрыли дорогу нефтевозам. Племенное ополчение закрыло дорогу для нефтевозов, местные жители собрались на акции протеста против вывоза сирийской нефти курдами и американцами.

Между тем новостной источник в Twitter (@HalabTodayTV) сообщает, что в районе водокачки у населенного пункта Аль-Хибар в Дейр-эз-Зоре было обнаружено тело неизвестного.

Провинция Идлиб

Правительственные силы нанесли удар из артиллерии по позициям террористов в районе населенного пункта Сутух ад-Дейр на юге Идлиба. Об этом сообщает новостной источник в Twitter (@baladinetwork).

Тем временем турецкие войска, создавшие новый наблюдательный пункт в Идлибе в районе города Хиш, создают систему укреплений на автодороге М5 Хама — Алеппо, сообщает источник в Twitter (@NeSyria). По данным «Сирийской обсерватории по правам человека» (SOHR), наблюдательный пункт в районе деревни Маар-Хаттат основательно укреплен, дорога перекрыта для движения турецкими войсками.

Провинция Ракка

Официальный представитель проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) Мустафа Бали на своей странице в Twitter объявил о том, что завтра вдоль северной границы Сирии вновь будет проводиться совместное патрулирование турецкими и американскими силами. Представитель SDF подчеркнул, что все курдские силы были отведены от границы в соответствии с турецко-американским планом по созданию «зоны безопасности».

Между тем турецкие источники в Twitter (@XVII27_) сообщают, что в преддверии патрулирования силы SDF спешно уничтожают сети туннелей и укреплений, оборудованных в провинции Ракка на границе с Турцией. Процесс уничтожения военных коммуникаций попал на видео. Турецкая сторона стремится уличить курдские силы в нарушении договоренностей по «зоне безопасности».

1 Организация запрещена на территории РФ.