В Совфеде отреагировали на начало процедуры обмена заключенными между Москвой и Киевом

Москва и Киев начали процедуру одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц — граждан России и Украины. По неофициальным данным, в обмене участвуют приблизительно по тридцать человек с каждой стороны. Ранее из столичного СИЗО «Лефортово» в сторону аэропорта выехали два автобуса, в которых, вероятно, находились украинские военные, обвиненные в нарушении морской границы РФ, а также другие лица. Позже стало известно, что из «Внуково» в сторону Киева вылетел спецборт с лицами, участвующими в обмене.

Из СИЗО "Лефортово" выехали два автобуса, где с большой долей вероятности находятся украинские военные, нарушившие российскую морскую границу pic.twitter.com/jDmrZRLRaq — РИА Новости (@rianru) September 7, 2019

В ответ Киев, по информации СМИ, принял решение освободить Максима Одинцова, Александра Баранова, Владимира Цемаха и других заключенных. Также, предположительно, в Москву из Киева уже вылетел освобожденный ранее журналист Кирилл Вышинский.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич позитивно оценил информацию о возможном начале обмена заключенными между Москвой и Киевом. По мнению Клинцевича, для Украины и ее руководства выгода от этого процесса несомненна — это возможность начать восстанавливать нормальные отношения с Россией.

«Важно, чтобы все это состоялось, — отметил Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей. — В этом заинтересованы все, прежде всего родные и близкие тех, кто может быть сегодня освобожден. Но особенно это важно для [президента Украины Владимира] Зеленского, который так много говорил по этому поводу».

Спекуляций на эту тему с украинской стороны было немало, напомнил российский сенатор, пока президент РФ Владимир Путин не сделал соответствующее заявление во время Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Достигнутые договоренности дают надежду, что Украина начнет постепенно избавляться от недугов последних лет, поставивших эту страну на грань экономического краха, — говорит Клинцевич. — Это особенно обидно, если вспомнить, что Украина — это страна с замечательными и талантливыми людьми, с огромным экономическим потенциалом. Экономический и политический коллапс, который испытывает Украина, — это результат непродуманной политики киевских властей, фактически допустивших внешнее управление своей страной».

Хотя риторика Зеленского и вызывает у Клинцевича серьезные сомнения, член Совфеда считает, что надо в первую очередь смотреть на шаги украинского президента.

«Шаги, которые сейчас делает Зеленский, имеют большое значение, и эти его шаги вызывают у меня сдержанный оптимизм. Надеюсь, он осознает, что будущее Украины только с Россией. Сегодня Зеленскому нужно очень серьезно убедить российское руководство, что нынешним киевским властям можно доверять. Мы длительное время их уговаривали, но потом, когда Киев наделал столько ошибок, стали разочаровываться. Меня, как человека военного, больше всего волнуют планы вхождения Украины в НАТО, использование этой страны в качестве плацдарма для противостояния Запада с Россией. Это крайне вредно для самой Украины. Понимает ли это нынешнее киевское руководство — пока непонятно, хотя тенденция к этому, на мой взгляд, есть. Подождем. Надеюсь, сегодняшние события станут шагом на пути налаживания нормальных отношений между нашими братскими странами и народами», — подчеркнул Франц Клинцевич.

О возможном обмене заключенными ранее заявляли президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский. Зеленский, по данным адвоката Валентина Рыбина, уже официально помиловал заключенных, которых решено передать российским властям.