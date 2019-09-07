Киеву выдадут всех задержанных в Керченском проливе моряков, включая сотрудников СБУ

Москва, 7 сентября. Все арестованные в России украинские моряки, включая сотрудников Службы безопасности Украины, будут выданы Киеву, сообщил руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов.

По его словам, украинские моряки уже прибыли в аэропорт «Внуково» из СИЗО «Лефортово».

«Украине будут выданы все 24 моряка, включая сотрудников СБУ», — приводит слова Полозова «Интерфакс».

Напомним, подготовка обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой активизировалась после того, как Владимир Зеленский занял пост президента Украины. Несколько недель назад активизировались переговоры по теме обмена. Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что обмен будет масштабным и сможет стать шагом в сторону нормализации отношений между Украиной и РФ.

Три корабля ВМСУ вторглись в территориальные воды России в ноябре прошлого года. На требования российских пограничников прекратить выполнять опасные маневры в Керченском проливе, украинские моряки никак не реагировали. В итоге нарушителей российская сторона вынуждена была задержать. Было возбуждено дело о незаконном пересечении госграницы, 24 моряка были арестованы.