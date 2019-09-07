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Пьяные дебоширы устроили массовую драку возле клуба в Кузбассе

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Пьяные дебоширы устроили массовую драку возле клуба в Кузбассе

Кемерово, 7 сентября. Массовая драка произошла в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области, сообщили очевидцы происшествия.

Инцидент произошел у ночного клуба «Либерти». Несколько молодых людей в нетрезвом состоянии устроили дебош внутри заведения, а потом вышли на улицу и стали бить стекла у припаркованного автомобиля.

Хулиганы агрессивно себя вели по отношению к прохожим и начали драку. Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух.

Правоохранители устанавливают обстоятельства проишествия, пишет издание «Газета Кемерова». 

Ранее сообщалось, что посетитель устроил массовую драку в столичном супермаркете. Хулиганы накинулись с кулаками на вступившуюся за пострадавшего женщину.

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