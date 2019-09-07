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Освобожденные россияне вылетели из Киева в РФ

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Освобожденные россияне вылетели из Киева в РФ

Киев, 7 сентября. Самолет с россиянами, об освобождении которых шли переговоры между Киевом и Москвой, вылетел из аэропорта «Борисполь» в Киеве. Как сообщил источник Федерального агентства новостей, по предварительной информации, борт с россиянами должен приземлиться в аэропорту «Внуково».

По информации источника РИА Новости, в Россию вылетели 33 человека.

Кроме того, по данным сервиса Flightradar, борт специального летного отряда «Россия» с украинскими заключенными приземлился в Киеве.

Ранее генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев сообщил, что освобожденный из-под ареста решением киевского суда журналист Кирилл Вышинский в ближайшие минуты вылетит из Киева в Москву. Утром 7 сентября СМИ сообщили, что из СИЗО «Лефортово» выехали два автобуса, в которых, предположительно, могли находиться арестованные за провокацию в Керченском проливе украинские военнослужащие.

Напомним, Россия и Украина в августе начали работу по подготовке одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц​​​. 6 сентября адвокат Валентин Рыбин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан РФ, переговоры об одновременном освобождении, а также обмене которыми ведут Москва и Киев.

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