Дамаск, 7 сентября. Граждане Сирии воспринимают Россию как друга, который пришел на помощь их стране, и с интересом следят за совместными усилиями Дамаска и Москвы по восстановлению государственной экономики. Об этом рассказали специальному корреспонденту Федерального агентства новостей посетители международной ярмарки в Дамаске.

Поток фейков и лживых сообщений о действиях Сирийской арабской армии и ВКС РФ в провинции Идлиб, где войска добивают последний террористический анклав «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ), не тревожит сирийцев. Абсолютное большинство из них уверены, что Россия все делает правильно, как сказал молодой сириец, с которым удалось пообщаться ФАН.

«Отношение к России очень хорошее и взаимодействие между Россией и Сирией тоже очень хорошее», — объявил молодой посетитель выставки в ответ на вопросы ФАН.

Напомним, вчера завершилась 61-я ежегодная международная ярмарка в Дамаске, проведение которой знаменует долгую ближневосточную традицию, которая прерывалась только в самые напряженные годы гражданской войны в Сирии. Несмотря на угрозы со стороны Соединенных Штатов, которые грозили санкциями любым компаниям и бизнесменам, которые осмелятся появиться в Дамаске, ярмарка прошла чрезвычайно успешно.

Стоит отметить, что ярмарка в Дамаске стала успешной и для компаний из регионов России, которые принимали в ней участие, — так, министерство экономики Республики Крым в ходе ярмарки заключило контракты на сумму в 250 млн долларов, оплата которых будет производиться в национальных валютах.

Корреспонденты ФАН, работающие в Сирии, намерены продолжать цикл интервью с простыми сирийцами, чтобы выяснить, как граждане страны относятся к происходящему в ней и в мире, и как воспринимают роль России, которая оказала Дамаску бесценную военную и экономическую помощь в ходе войны с терроризмом. Дамаск стал отправной точкой, но вскоре корреспонденты намерены отправиться в другие регионы САР, чтобы составить более полную картину происходящего в стране и побеседовать с ее жителями.

1 Организация запрещена на территории РФ.