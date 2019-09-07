Адвокат сообщил о начале процедуры обмена осужденными между Москвой и Киевом

Москва, 7 сентября. Процедура обмена арестованными и осужденными в России и на Украине началась, заявил адвокат одного из моряков Николай Полозов.

Он сообщил, что арестованные в РФ украинские моряки доставлены в московский аэропорт «Внуково».

«Украинские моряки доставлены из СИЗО «Лефортово» в аэропорт «Внуково», поэтому можно сказать, что обмен начался», — сказал Полозов в беседе с ТАСС.

Подготовка обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой активизировалась после прихода к власти на Украине Владимира Зеленского. Активная фаза переговоров и оформления юридических документов касательно граждан двух стран, которые должны войти в список, началась несколько недель назад. На днях президент России Владимир Путин заявил, что обмен будет масштабным и сможет стать шагом в сторону нормализации отношений между Украиной и РФ.

Напомним, в конце ноября прошлого года три корабля ВМСУ вторглись в территориальные воды России. Украинские суда выполняли в Керченском проливе опасные маневры, игнорируя требования российских пограничников остановиться. Было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы, 24 моряка были арестованы.